La FPA secuestró cocaína, tussi, MDMA, éxtasis, LSD y marihuana

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron a cabo un amplio operativo de seguridad y prevención durante una fiesta electrónica que se desarrolló en calle Mauricio Yadarola 1699, del barrio Talleres Oeste de la ciudad de Córdoba.

La intervención, enmarcada en el Plan Estratégico de Lucha contra el Narcotráfico impulsado por el Ministerio Público Fiscal, permitió el secuestro de diversas sustancias ilícitas.

Los equipos tácticos e investigativos de la FPA concretaron 54 procedimientos positivos, en los que incautaron dosis de cocaína, tussi, MDMA, pastillas de éxtasis, troqueles de LSD y marihuana.

Asimismo, participaron perros adiestrados de la División K-9, que realizaron recorridos en distintos sectores del predio, incluyendo baños y barras, para detectar estupefacientes.

El despliegue formó parte de las acciones de prevención y control en eventos masivos que la FPA desarrolla en toda la provincia.