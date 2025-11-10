Orgullo cordobés: una docente que inspira al país desde La Carlota

La docente cordobesa Macarena Uría, profesora de química en la Escuela Superior El Nacional de La Carlota, fue elegida entre los seis finalistas del premio nacional “Docentes que Inspiran” 2025, organizado por Clarín y Zurich. La ceremonia se llevará a cabo este miércoles 12 de noviembre en el Museo Fortabat, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Uría fue distinguida por sus propuestas pedagógicas innovadoras que integran el aprendizaje científico con la conciencia ambiental y el uso de tecnologías aplicadas a la educación. Entre sus proyectos más destacados figuran “Tu colilla, nuestra agenda inteligente” y “Charlando con Marie Curie”, experiencias que promueven el pensamiento crítico y la participación activa de los estudiantes a través del diálogo entre ciencia y sostenibilidad.

“Esta gran oportunidad sirve para visibilizar el trabajo docente y el esfuerzo dentro de un contexto cada vez más desafiante”, expresó la profesora en la previa del evento. “Recibimos este reconocimiento como una gran satisfacción por haber dejado huellas, por haber construido algo valioso entre todos los que creemos en la educación”, agregó.

El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, celebró la presencia de la docente en la final nacional y destacó su aporte al sistema educativo provincial: “El trabajo de Macarena es una muestra del enorme talento y pasión que caracteriza a nuestros educadores. Su participación refuerza nuestro compromiso con una educación pública innovadora, inclusiva y de calidad”.

El certamen “Docentes que Inspiran” distingue cada año a educadores que transforman sus aulas con creatividad, compromiso y vocación. El jurado elegirá al Docente Inspirador 2025, que recibirá un premio de 14 millones de pesos, además de dos menciones especiales de 5 millones cada una.

Macarena Uría comparte la instancia final con docentes de Jujuy, Misiones, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un reconocimiento que busca visibilizar el impacto positivo de quienes enseñan con empatía y vocación transformadora.