Plantaron nuevos árboles nativos en la Plaza de los Niños

La Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través del área de Ambiente, llevó adelante una nueva jornada de forestación en la Plaza de los Niños, donde se plantaron ejemplares de durazno del campo y sen del campo, dos especies nativas de la región que contribuyen al equilibrio ecológico local.

La iniciativa busca no solo embellecer los espacios verdes, sino también reforzar la biodiversidad urbana y promover una ciudad más saludable. Los nuevos árboles ofrecerán sombra, mejorarán la calidad del aire y se integrarán al entorno como parte del patrimonio natural de la zona.

Desde el municipio destacaron la importancia de cuidar y acompañar el crecimiento de estas especies para garantizar su desarrollo. “Entre todos hacemos una ciudad sostenible”, expresaron los responsables del área ambiental, invitando a los vecinos a proteger los arbolitos recién plantados.