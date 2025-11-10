Se conoció otra grave denuncia que vincula a "la casa del horror"

Villa Carlos Paz. Se conoció una nueva denuncia sobre un grave hecho de violencia en la casa del horror, en calle Rio Cuarto del barrio Altos de San Pedro, donde perdiera la vida Marcos Antonio Cruz Nievas luego de una pelea entre amigos semanas atrás. Un vecino asegura que su hijo recibió más de 20 puñaladas en el cuerpo y perdió el ojo.

El caso nos remonta al primero de septiembre del 2024. Ese día los partes policiales informaban a primera hora de la mañana que se había desalojado una fiesta clandestina donde había una importante concurrencia de gente y se vendían bebidas alcohólicas. Personal policial junto al personal de Seguridad Urbana procedieron a desalojar a las personas del lugar (ver https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sucesos/2024/9/1/desalojaron-una-fiesta-clandestina-en-una-casa-de-carlos-paz-213896.html?5/11/2025%2022:18:40).

Sin embargo, según lo que pudo conocer EL DIARIO del testimonio del padre de un joven agredido, luego de que el personal actuante se retirara, un grupo regresó a la vivienda y continuó con la fiesta.

Abraham expresó: "Mi hijo iba a alguna de esas fiestas; yo le había pedido que no lo hiciera, pero después de la pandemia todos lo hacían. Cuando lo atacaron, yo tenía la cabeza en que él se recuperara; debería haber ido antes a los medios. Cuando vi la nota de que murió un chico en esa casa, me dije: '¿Por qué no fui a hablar con los medios para que alguien haga algo en ese momento?' ".

"Luego de que desalojaron la fiesta, mi hijo volvió con algunas amigas y empezaron a agredir a las chicas, él quiso defenderlas y fue en ese momento que la dueña de la casa, que le dicen "la china", junto a otras hermanas y un grupo de entre cinco y seis, empezaron a atacarlo. Lo salvó la ropa que tenía puesta, la tengo guardada con más de 20 cortes. Él tiene una marca en la espalda sobre el hombro de una herida. Primero fue atendido en el hospital, luego continuamos yendo al hospital en Córdoba. Lo operaron, pero perdió el ojo, nos dijeron que no había forma de salvarlo, ni con un trasplante".

"Denunció, pero pasó un año y nadie hizo nada, se deprimió, estuvo mucho tiempo encerrado, bajó de peso. Fui muchas veces a la fiscalía de Segundo Turno donde está la denuncia, pero nadie nos llamó ni una sola vez, nosotros no contamos con dinero para un abogado" finalizó.

El caso sigue generando conmoción y fuertes críticas, ya que la vivienda fue otorgada por orden de la justicia y debía ser un lugar de protección y cuidado para las hermanitas con "piel de cristal", y cada vez se suman más testimonios de personas que aseguran que en el lugar se hacían fiestas clandestinas y se generaban situaciones de violencia.