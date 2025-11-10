Villa Carlos Paz disfrutó de una búsqueda del tesoro llena de historia y diversión

Villa Carlos Paz vivió una jornada diferente con la realización de “Atesorarte 2025: Búsqueda del tesoro por nuestra identidad”, una propuesta impulsada por la Municipalidad que invitó a vecinos y visitantes a redescubrir la historia local a través del juego.

Más de 65 equipos participaron de esta aventura cultural que se extendió durante todo el domingo, recorriendo distintos puntos de la ciudad y resolviendo acertijos relacionados con personajes, lugares y tradiciones carlospacenses.

El primer premio fue de un millón de pesos, mientras que el segundo obtuvo $400.000 y el tercero una estadía en las sierras para cuatro personas. Además, hubo regalos y sorteos que sumaron entusiasmo a una jornada marcada por la creatividad y la participación familiar.

“‘Atesorarte’ es una propuesta que combina cultura, diversión y conocimiento, y busca fortalecer el sentido de pertenencia de quienes viven y visitan nuestra ciudad”, expresaron desde la organización.

Con gran participación y un clima festivo, el evento volvió a consolidarse como una de las actividades más originales del calendario cultural de Carlos Paz.