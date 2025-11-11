Avilés felicitó a artistas y academias por los festejos del Día de la Tradición

El intendente Esteban Avilés expresó su reconocimiento a las agrupaciones y artistas locales que participaron de los festejos por el Día de la Tradición en Carlos Paz.

A través de sus redes sociales, Avilés felicitó a la Agrupación Gaucha Carlos Nicandro Paz, a las academias de danza, a los músicos del Conservatorio de Música (CEM) y a los bailarines del Departamento de Arte en Movimiento, por el trabajo conjunto que dio vida a una jornada colmada de música, danza y expresiones culturales.

“Gracias a todos por ser parte de este día que reafirma nuestro compromiso con nuestras costumbres y nuestra identidad. ¡Viva la Patria!”, escribió el mandatario municipal, acompañando su mensaje con imágenes del evento.

La celebración reunió a numerosos vecinos y visitantes en un clima festivo, reafirmando el valor de las tradiciones locales y el espíritu comunitario que caracteriza a la ciudad.