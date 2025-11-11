Bombero de Villa Carlos Paz brilla en competencia internacional en Chile

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz informaron con orgullo que su integrante, Francisco Giménez, regresó recientemente de la competencia Corremos Por La Vida, realizada en Santiago de Chile, logrando posicionarse dentro de los cien mejores tiempos de un total aproximado de 2.200 participantes provenientes de distintos cuerpos de bomberos de Latinoamérica.

Vistiendo el uniforme de su institución, Francisco demostró un desempeño destacado en esta exigente competencia, que combina desafíos físicos y simboliza el compromiso de los bomberos con la comunidad. Este logro refleja años de preparación, entrenamientos y dedicación constante.

La actuación de Francisco no solo representa un reconocimiento personal, sino que también pone en valor el trabajo del voluntariado, el servicio comunitario y la preparación diaria de quienes responden al llamado de la emergencia en nuestra ciudad.