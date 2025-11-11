Carlos Paz Televisión se expande en Punilla

La empresa se convirtió en la primera en llevar Internet y TV por fibra óptica a la comuna de San Roque, acercando conectividad de alta velocidad y tecnología de punta a sus vecinos. El acuerdo fue firmado por el jefe comunal Jorge Bustamante y el presidente de CPTV, Christian Metrebian, y se realizó la primera instalación del servicio, un hecho que marca el inicio de una nueva etapa para la localidad. Ya que antes sólo contaban con servicio por aire.

Además, CPTV inauguró su nueva oficina de atención al cliente en Cosquín, con la presencia del intendente Raúl Cardinali y del presidente de la empresa. El espacio, ubicado en la terminal de Cosquín, frente a la municipalidad (calle Salta 736), atenderá de lunes a viernes de 9 a 17 y los sábados de 9 a 13.

En Cosquín CPTV es la primera empresa en prestar el servicio de fibra óptica en la ciudad.

Con estos avances, CPTV reafirma su compromiso con la innovación, la cercanía y el desarrollo tecnológico de las comunidades del valle.