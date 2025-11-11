Carlos Paz tendrá este martes una máxima de 33 °C y calor de verano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes una jornada de pleno calor en Carlos Paz, con una temperatura máxima estimada en 33 °C, que sería la más elevada de la semana.

El amanecer se presentó despejado y fresco, con mínimas que descendieron a 9,5 °C en San Antonio de Arredondo (Santos Lugares) y 10,8 °C en el Hotel Diferencial Dante Delich, según los registros del proyecto MATTEO–PREVENIR y el Club de Ciencias STEAM. En la zona urbana de Carlos Paz, los valores oscilaron entre 12 °C en Playas de Oro y 14,3 °C en la Municipalidad, mientras que la estación de EPEC en barrio La Cuesta marcó 13,6 °C.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante la tarde se espera cielo parcialmente nublado, viento del noroeste de entre 30 y 40 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Hacia la noche, podrían presentarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación del 10 al 40 %.

El organismo nacional prevé un descenso de temperatura a partir del miércoles, con máximas que rondarán los 24 °C, mientras que hacia el fin de semana los valores se mantendrán entre 25 y 28 °C, con condiciones más estables.