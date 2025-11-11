Diego Santilli jura como ministro del Interior

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA) Diego Santilli jurará como titular del Ministerio del Interior ante el presidente de la Nación, Javier Milei.

El acto que formalizará su nueva función dentro del Gabinete se llevará a cabo a las 15 en el Salón Blanco de Casa Rosada.

Luego del acto, el flamante funcionario pondrá en marcha una ronda federal para "escuchar" los planteos de los gobernadores y también marcar la agenda del Presidente.

La principal tarea encomendada por Milei a Santilli es la de consolidar los acuerdos con los mandatarios provinciales. Por eso, incluso antes de su jura, ya recibió a Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan).