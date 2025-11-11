El Gobierno deroga la norma que fijaba aumentos anuales en colegios privados

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció la derogación del Decreto 2417/1993, que desde hace más de treinta años regulaba el modo en que los colegios privados sin aportes estatales podían actualizar sus aranceles.

La nueva normativa, Decreto 787/24, fue firmada por el presidente Javier Milei junto a los ministros Mariano Cúneo Libarona, Sandra Pettovello y Luis Caputo. Según explicó Sturzenegger, el esquema anterior “obligaba a las instituciones a proyectar aumentos anuales por adelantado, generando saltos exorbitantes en las cuotas de marzo y distorsionando la economía de las familias”.

Con esta medida, las escuelas alcanzadas —que representan alrededor del 6 % del total del sistema educativo, unas 2.000 instituciones— podrán aplicar incrementos graduales y realistas a lo largo del año, de acuerdo con la evolución económica. El ministro sostuvo que el cambio “favorece un entorno más libre, equilibrado y sustentable, tanto para las familias como para los establecimientos educativos”.

La disposición también busca equiparar el régimen de estos colegios con el de las universidades e institutos superiores, que nunca estuvieron sujetos a topes o pautas de aumento anticipado.

Desde el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Educación, encabezada por Carlos Torrendell, y la Secretaría Legal y Técnica, dirigida por María Ibarzábal, participaron en la redacción y revisión final del decreto.