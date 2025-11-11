La ciudad de La Falda vivió una nueva edición de La Noche de los Museos, un evento que reunió arte, historia y comunidad en una jornada colmada de emociones.

El sábado por la noche, los espacios culturales se llenaron de visitantes que recorrieron las distintas muestras organizadas por la Municipalidad de La Falda. En el Museo Arqueológico Argentino Ambato, se presentó la exposición “Recuperando Patrimonios y Memorias”, mientras que en el Museo de la Infancia, los alumnos del CEEI Mateo J. Molina ofrecieron una muestra pedagógica dedicada a Manuel García Ferré.

En tanto, el histórico Edén Hotel fue escenario de la inauguración de la muestra colectiva “Arte y Parte”, organizada por el Foro de Artistas Visuales de La Falda, donde se realizó un reconocimiento especial al artista Gustavo Ortiz y actuó la Orquesta Escuela Municipal de Tango.

El intendente Javier Dieminger y la viceintendenta Luciana Pacha encabezaron la velada junto a autoridades municipales, vecinos y medios locales, destacando el valor de la cultura faldense y su compromiso con la preservación del patrimonio.