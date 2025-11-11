Valle Hermoso refuerza las castraciones gratuitas para mascotas

La Municipalidad de Valle Hermoso continúa desarrollando su programa de castraciones gratuitas para perros y gatos, con el objetivo de fomentar una tenencia responsable y controlar la población animal en la ciudad.

Las intervenciones se realizan semanalmente en el Quirófano de Salud Animal, donde profesionales veterinarios llevan adelante una doble jornada de cirugías gratuitas.

Quienes deseen inscribir a su mascota pueden comunicarse al 3548 589373 o acercarse por la mañana a la sede del área, ubicada en Martín Rodríguez 22. Los turnos se otorgan según el orden de anotación, y desde el municipio se solicita paciencia ante la gran cantidad de solicitudes.

El programa forma parte de las políticas públicas locales orientadas a la salud animal y convivencia responsable, que incluyen también campañas de vacunación y charlas educativas en escuelas y barrios.