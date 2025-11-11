Villa Carlos Paz se prepara para una madrugada con tormentas y viento sur

Después de una jornada calurosa con temperaturas que superaron los 33 °C, Villa Carlos Paz se prepara para la llegada de tormentas durante la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén tormentas fuertes en la madrugada y aisladas durante la mañana, con vientos del sudeste entre 13 y 22 km/h, que podrían registrar ráfagas temporarias.

El cambio de masa de aire traerá un descenso térmico importante: la temperatura mínima será de 13 °C, mientras que la máxima prevista para el miércoles no superará los 24 °C.

A las 20 horas, la estación meteorológica Córdoba Observatorio (a 29 km de la ciudad) registraba 26,8 °C, 41 % de humedad, presión en 961 hPa, vientos del sur a 19 km/h y visibilidad reducida a 6 km por polvo levantado.

Las condiciones se mantendrán inestables durante toda la jornada del miércoles y podrían repetirse chaparrones aislados hacia el viernes, según el pronóstico extendido.