Ana Gaitán participó de una reunión por el saneamiento del lago San Roque

Sociedad
miércoles, 12 de noviembre de 2025 · 19:49

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó esta mañana de una reunión convocada por la Autoridad de Cuencas en el Ministerio de Ambiente. Del encuentro también formaron parte intendentes y presidentes comunales del departamento Punilla, junto a autoridades provinciales.

Durante la jornada se abordaron los avances en el plan de saneamiento de la cuenca del lago San Roque, un tema clave para el cuidado ambiental y la mejora de la calidad del agua en la región. La iniciativa busca coordinar acciones conjuntas entre los distintos municipios y comunas para garantizar una gestión sustentable del recurso hídrico y mitigar el impacto de la contaminación en el lago.

