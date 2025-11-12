Ana Gaitán participó de una reunión por el saneamiento del lago San Roque

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó esta mañana de una reunión convocada por la Autoridad de Cuencas en el Ministerio de Ambiente. Del encuentro también formaron parte intendentes y presidentes comunales del departamento Punilla, junto a autoridades provinciales.

Durante la jornada se abordaron los avances en el plan de saneamiento de la cuenca del lago San Roque, un tema clave para el cuidado ambiental y la mejora de la calidad del agua en la región. La iniciativa busca coordinar acciones conjuntas entre los distintos municipios y comunas para garantizar una gestión sustentable del recurso hídrico y mitigar el impacto de la contaminación en el lago.