Colocan tachas reflectivas sobre la Ruta 38 en Bialet Massé

La Municipalidad de Bialet Massé, en conjunto con el Área de Señalamiento de Vialidad Nacional, llevó adelante trabajos de marcación y colocación de tachas reflectivas sobre la Ruta Nacional 38, en el tramo que atraviesa la localidad.

La intervención forma parte de un plan de mejoras viales que busca aumentar la visibilidad nocturna y la seguridad del tránsito en uno de los corredores más transitados del valle de Punilla.

Desde el municipio destacaron que estas acciones se enmarcan en un programa de mantenimiento y señalización permanente, orientado a reducir riesgos y fortalecer la infraestructura vial local.