Cosquín celebrará un encuentro nacional de danzas en noviembre de 2025

Del 14 al 16 de noviembre de 2025, la Plaza Próspero Molina se convertirá en el escenario del primer encuentro nacional de danzas folklóricas “Aquí Cosquín Danza”, un evento que reunirá a ballets, academias y escuelas de todo el país en una gran celebración de la cultura tradicional argentina.

Con entrada libre y gratuita para el público, la propuesta invita a disfrutar de tres jornadas de música, baile y tradición, donde se compartirán estilos y expresiones regionales que reflejan la diversidad del folklore nacional.

La iniciativa es organizada por la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín.