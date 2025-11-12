Cosquín será sede del primer encuentro nacional de pintores paisajistas

Cosquín se prepara para recibir a pintores de diferentes provincias en el marco del primer Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas, un evento que reunirá tanto a artistas profesionales como a aficionados para crear obras en vivo inspiradas en los paisajes locales.

Durante las jornadas del encuentro, los participantes recorrerán distintos espacios emblemáticos de la ciudad, donde desplegarán su talento frente al público. El cronograma incluye actividades abiertas, momentos de convivencia artística y una exposición final en la que se presentarán las obras seleccionadas.

El evento, organizado por la Municipalidad de Cosquín, invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta experiencia cultural que busca poner en valor la identidad paisajística de la región y el diálogo entre arte y naturaleza.