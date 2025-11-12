anses
Cronograma de pagos: quienes cobran este miércoles
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos para este miércoles 12 de noviembre, que incluye el abono de Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal.
Pensiones No Contributivas: titulares con documentos finalizados en 4 y 5 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 2 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: titulares con documentos terminados en 2.
Asignación por Embarazo: titulares con documentos finalizados en 2.
Asignación por Prenatal: titulares con documentos concluidos en 4 y 5.
Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de documento.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): todas las terminaciones de documento.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de DNI.