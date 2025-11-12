Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior de Villa Carlos Paz (IESS)

En cumplimiento del Art. 21 del Estatuto, el Consejo Directivo convoca a Asamblea General Ordinaria de socias y socios, según lo expresado en el Acta Nro. 26-75, del día 6 de noviembre de 2025. La misma se realizará el sábado 20 de diciembre de 2025, a las 7:30 hs en primera convocatoria y a las 8:00 hs en segunda convocatoria en la sede social, sita en calle Solís 283 de la Ciudad de Villa Carlos Paz; para tratar el siguiente Orden del Día:



1.-Elección de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.-



2.-Lectura del acta N°26-25 de la Asamblea General Ordinaria del 7 de diciembre de 2024.-



3.-Considerar, aprobar, modificar o rechazar la Memoria, Balance y Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas al 30 de septiembre de 2025.-



4.-Lectura del Presupuesto ejecutado 2024-2025; lectura y aprobación del Presupuesto proyectado 2025-2026.-



5.-Informar a los socios sobre horas cátedra y cargos, docentes y no docentes vinculados con la adecuación horaria de Nivel Inicial y Primario prevista para el ciclo 2026.-

6.-Poner a consideración de la Asamblea de Socios, la reglamentación de las becas institucionales y becas para empleados, estipulando condiciones de acceso y permanencia de las mismas como así también la ampliación del beneficio a las matrículas.-



7.-Poner en conocimiento a los socios/as sobre el otorgamiento de licencias sin goce de haberes para el ciclo lectivo 2026, informando acerca de las modificaciones de la normativa vigente respecto de este tema.-



8.-Poner en conocimiento a socios/as acerca de lo realizado respecto de la modificación del "Reglamento de Acceso a cargos de conducción, docentes y de asesoramiento profesional para el Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior (IESS) de Villa Carlos Paz" planteado en el punto 12.- del orden del día de la Asamblea Ordinaria 26-25, celebrada el 7 de diciembre de 2024, estableciendo un nuevo cronograma y estimando acciones para darle continuidad a la propuesta.-



9.-Poner a consideración de la Asamblea la propuesta del Consejo Directivo sobre el valor de la cuota social, modalidad de pago y acciones para optimizar su cobro.-



10.-En cumplimiento del Art.21-inc f) del Estatuto Social, poner a consideración, a propuesta del Consejo Directivo, sobre la continuidad del Representante Legal en el ejercicio de sus funciones, renovando su contratación, y designación de los apoderados legales, titulares y alterno que sean nexo del IESS ante la DGIPE.-



Esta Asamblea General Ordinaria se realizará de acuerdo al artículo 24 del Estatuto de la institución. “ARTÍCULO 24º: Las asambleas se celebrarán válidamente, cualquiera sea el número de socios activos presentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si en ese momento no se hubiera reunido la mitad más uno de los socios activos (…)”. Fdo. El Consejo Directivo.

