Jóvenes de la UNC competirán con universidades de 13 países en EEUU

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba fue seleccionado para participar en la competencia internacional de supercomputación IndySCC 2025, que se llevará a cabo en Misuri, Estados Unidos.

El equipo, denominado Carpinchos, estará integrado por siete estudiantes de las licenciaturas en Ciencias de la Computación y Física, y representará a la Argentina en la quinta edición de este evento global, desarrollado en el marco de la conferencia internacional Supercomputing (SC).

Antes de emprender viaje, los jóvenes fueron recibidos por el rector Jhon Boretto, la vicerrectora Mariela Marchisio, el decano de FAMAF Pedro Pérez, el secretario general Daniel Lago, el prosecretario de Informática Miguel Montes y el director de la Licenciatura en Ciencias de la Computación Nicolás Wolovick.

La participación del grupo tiene además un componente significativo en materia de género: dos de sus integrantes son mujeres, en un ámbito donde la presencia femenina es todavía minoritaria. Según datos de la facultad, solo el 15% de los estudiantes en computación son mujeres, y en el área específica de supercómputo el porcentaje baja al 5%.

La competencia IndySCC reúne a universidades de 13 países, y los equipos deben configurar, optimizar y ejecutar sistemas de cómputo de alto rendimiento para resolver complejos desafíos científicos en tiempo real.