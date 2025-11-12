Licitaron el último tramo de la Ruta 28 que une Punilla y Traslasierra

El Gobierno de Córdoba avanza con la pavimentación integral de la Ruta Provincial 28, una obra estratégica que unirá los valles de Punilla y Traslasierra a través de un corredor escénico en plena zona serrana.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, mediante la Dirección Provincial de Vialidad, licitó el último tramo del proyecto, comprendido entre los ríos Guasta y Chaves, con un presupuesto oficial de 37.582 millones de pesos. Actualmente se encuentran en ejecución las tareas en el tramo que conecta el río Guasta con el río Yuspe.

El trazado recorre zonas montañosas de los departamentos Pocho y Cruz del Eje, y contempla la construcción de seis carriles de sobrepaso, el ensanchamiento de seis puentes existentes y una nueva estructura sobre el río Chaves.

Esta obra busca mejorar la conectividad y seguridad vial en un entorno de topografía compleja, además de potenciar el desarrollo turístico por los paisajes naturales que acompañan todo el trayecto.

El acto licitatorio fue encabezado por el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, quien destacó que la pavimentación de la Ruta 28 es “una de las obras viales más importantes que ejecuta el Gobierno provincial”. Lo acompañaron el subdirector Roberto Frezzi, el legislador departamental Jorge Heredia, la intendenta de Salsacate, Karina Figueroa, y el director del Centro Cívico de Cruz del Eje, Alejandro Ruiz.

Presentaron ofertas las empresas A.Fe.Ma. S.A., Pablo Federico Hnos S.A. y Constructores Asociados.