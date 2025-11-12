A los 92 años murió Nilda Muñoz, querida vecina de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Profundo dolor provocó ayer la noticia del fallecimiento, a los 92 años, de Nilda Muñoz, querida vecina de Villa Carlos Paz.

Nilda era hija de José Muñoz, histórico urbanizador en los albores de la ciudad. Había nacido el 1 de agosto de 1933 y fue poeta, crítica de arte y cantante.

“Tristeza en La Villa por el deceso de Doña Nilda Muñoz, hija del legendario loteador y urbanizador José Muñoz... un hacedor de la Villa Carlos Paz que gozamos hoy. Abrazamos a su hija Leonor y a toda la Familia”, señaló Luis Tórtolo en sus redes sociales.



La familia Muñoz y el Monumento al Indio Bamba

Don José Muñoz, en 1964, seducido por la obra poética obra "Bamba" (1933) de su amigo Ataliva Herrera, se propuso emplazar un monumento en su homenaje.

Acto de donación del Monumento al Indio Bamba, en 1964. (foto: Facebook Nilda Muñoz)

En 1948 empezó la preparación, los planos y la maqueta, autorizaciones y demás. Su construcción llevo varios años, era visitada por carlospasenses, grupos de estudiantes y turistas. Finalmente, el 16 de Julio de 1964, cuando Carlos Paz fue declarada ciudad, Rosa Callejón de Muñoz (esposa de José Muñoz), en su nombre y representando a sus hijas Nilda y Nelly, efectuó la donación del "Monumento al Poema Bamba". Asistieron al acto, el vicepresidente de la República, Carlos Perette (en representación del titular del Ejecutivo, Arturo Illia), el gobernador de Córdoba, Justo Páez Molina, el intendente de Villa Carlos Paz, Anselmo Peláez y vecinos en general.