Mauricio Macri está reunido con la cúpula del PRO para definir la relación con LLA y evitar nuevas fracturas

Mauricio Macri está reunido con la cúpula del PRO en la sede nacional del partido, sobre la calle Balcarce, en el barrio porteño de San Telmo. La cita, que comenzó pasadas las 10, tiene como eje discutir el futuro del espacio y la relación con La Libertad Avanza en el Congreso, en medio de tensiones internas y fugas de legisladores hacia el oficialismo.

El encuentro fue convocado por el Consejo Nacional del PRO, con la presencia de los 24 presidentes distritales, legisladores y dirigentes del partido. El objetivo central es definir una estrategia parlamentaria común y evitar nuevas rupturas, tras las diferencias generadas por el vínculo con el Gobierno de Javier Milei.

Macri, que llegó puntual a la sede partidaria y evitó hacer declaraciones a la prensa, busca ordenar las distintas posiciones dentro del espacio: mientras algunos dirigentes promueven una alianza más estrecha con el oficialismo, otros reclaman mantener autonomía y cuidar la identidad partidaria.

Antes de ingresar, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, habló con los medios y ratificó el acompañamiento del partido a las reformas que impulsa el Gobierno nacional. “El PRO quiere una reforma laboral, un presupuesto equilibrado. Nunca van a encontrar alguien que crea que ‘cuando peor, mejor’, como dijo el propio Mauricio Macri”, afirmó el diputado.

El diputado también se refirió a la situación interna del partido, tras los pases de legisladores que respondían a Patricia Bullrich al bloque de La Libertad Avanza. “Tenemos identidad y por eso estamos acá. No hay ninguna sangría, los que estaban con Patricia ya estaban con Patricia antes”, sostuvo el dirigente.

Hace dos semanas, la ministra de Seguridad les había indicado a los diputados de su entorno que rompan con el PRO y se integren al bloque oficialista libertario. Se trata de cinco legisladores que ya ocupan bancas en el Congreso y de otros dos que resultaron electos en los comicios legislativos de octubre.

En el PRO persiste el malestar por esa decisión. “Fue un gesto innecesario, a cinco días de haber ganado juntos —le dijo a TN un dirigente cercano a Macri—. Los ayudamos en el peor momento, cuando las papas quemaban”. Otro referente del partido señaló: “Esto es un movimiento del Gobierno. Lo que van a tratar de hacer es intentar bajarle valor al PRO”.

Durante la reunión de este miércoles, los dirigentes discuten la postura que el partido adoptará en el Congreso, en particular ante la posibilidad de conformar un interbloque con La Libertad Avanza, una idea impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Desde el entorno de Macri, sin embargo, descartaron esa opción. “Interbloque no, vamos a seguir separados”, aseguraron a TN.

Ritondo coincidió en esa línea. “Estamos bien como estamos, cuidando las identidades. Hemos votado juntos el 85% de las cosas, como bloque PRO, y espero que esto siga así”, dijo.

El encuentro ocurre tras semanas de señales cruzadas entre Macri y Milei. Luego de las elecciones legislativas, ambos compartieron una cena en la Quinta de Olivos que buscó recomponer el vínculo tras casi un año sin diálogo. Pero la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos, reabrió la tensión: el fundador del PRO expresó públicamente su desacuerdo y deslizó que el cargo debía ocuparlo Horacio Marín, CEO de YPF.

Pese a esos roces, el bloque macrista mantiene una mayoría favorable a acompañar las principales reformas del Gobierno, sin perder su estructura propia ni su proyección hacia 2027. Consultado sobre la posibilidad de un candidato presidencial del PRO en las próximas elecciones, Ritondo prefirió evitar definiciones: “Falta tanto tiempo… primero hay que lograr que Argentina salga adelante”, concluyó.

El encuentro fue encabezado por el propio Macri, presidente del PRO, y cuenta con la participación de Soledad Martínez (vicepresidenta), Facundo Pérez Carletti (secretario general), Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro. También están presentes los diputados Silvia Lospennato, Martín Yeza, Fernando de Andreis, Antonela Giampieri, Florencia de Sensi, Martín Maquieyra, José Núñez, María Sotolano, Sofía Brambilla, Javier Sánchez Wrba, Gisela Scaglia y Martín Ardohain.

Entre los senadores, participan Alfredo de Angeli, Martín Goerling y Victoria Huala. Del interior del país asisten Juan Martín (Río Negro), Humberto Schiavoni (Misiones), Gabriel Pradines (Mendoza), Julio Sahad (La Rioja) y las cordobesas Adela Arming y Soher el Sukaria.

También forman parte del encuentro los legisladores porteños Darío Nieto, Patricia Glize, Paola Michielotto y Matías López; los funcionarios de la Ciudad Hernán Lombardi y Laura Alonso; y dirigentes como Andrés Ibarra, Jimena de la Torre, Mauro Vazón, Dina Rezinovsky, Guillermo Dietrich, Gustavo Lopetegui y Roberto Quattromano.