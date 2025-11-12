Ya están a la venta las plateas numeradas del Festival de las Barrancas Bermejas

El esperado Festival de las Barrancas Bermejas se prepara para vivir una nueva edición los días sábado 22 y domingo 23 de noviembre, y ya se encuentran a la venta las plateas numeradas para disfrutar del espectáculo desde las mejores ubicaciones.

Las plateas ofrecen asientos asignados y una vista privilegiada del escenario natural montado junto al río, con las majestuosas barrancas como telón de fondo. Este entorno único combina historia, mística y una energía especial que hace del festival una experiencia inolvidable.

El evento, ideal para disfrutar en familia o con amigos durante el fin de semana largo, reunirá música, tradición y naturaleza en un marco incomparable.

Las entradas pueden adquirirse a través de Paseshow, en el siguiente enlace: https://www.paseshow.com.ar