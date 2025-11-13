Capacitación clave en el Puente Uruguay: fuego, evacuación y primeros procedimientos

Durante la jornada de ayer, personal del DUAR llevó adelante una capacitación destinada a todo el equipo que trabaja en la Galería del Puente Uruguay: seguridad privada, personal de limpieza, secretaría de la Cámara de Turismo, trabajadores del bar y feriantes. El encuentro buscó fortalecer los criterios de prevención y las acciones de respuesta ante posibles emergencias dentro del espacio.

La formación incluyó teoría básica del fuego, normas de evacuación, protocolos de prevención y respuesta ante incendios, uso y manejo de extintores y recorrida por las salidas de emergencia. Cada módulo fue acompañado por demostraciones prácticas y recomendaciones puntuales para quienes se desempeñan en la galería, uno de los puntos turísticos más transitados de Villa Carlos Paz.

Las actividades estuvieron encabezadas por el comisario Sergio Chávez, el sargento 1º Jorge Coll, el cabo Nicolás Brunori, el cabo Francisco Urriche y el agente técnico Nicolás Ariza, quienes integran el equipo responsable de la capacitación.

Este encuentro es el primero de una serie prevista para los próximos días, con el objetivo de reforzar los conocimientos del personal y mejorar la preparación de cara a la temporada estival. La iniciativa apunta a prevenir incidentes, identificar riesgos y garantizar que todos los trabajadores conozcan los procedimientos de actuación ante cualquier situación crítica.