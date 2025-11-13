Carlos Paz: mañana con lloviznas, mejora por la tarde y máxima de 26°C

Villa Carlos Paz comenzó este jueves con 18.2°C, cielo mayormente nublado y lloviznas débiles que se registraron en distintos sectores durante las primeras horas. La humedad alcanzó el 72%, y el viento del noroeste sopló a 6 km/h, reduciendo parcialmente la visibilidad a 8 kilómetros.

Para la mañana, el pronóstico oficial indicó la presencia de chaparrones aislados con una temperatura cercana a los 14 grados y viento leve del este. La situación tenderá a mejorar hacia el mediodía, cuando el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura comenzará a ascender.

Ya por la tarde se espera un escenario más estable, con una máxima estimada en 26 grados y viento del noreste entre 7 y 12 km/h. Por la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 20 grados, con viento del norte en el mismo rango de intensidad.

El Servicio Meteorológico prevé una transición hacia condiciones más templadas en el cierre del día, sin probabilidad de nuevas precipitaciones.