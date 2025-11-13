Cuesta Blanca mejora su camping y suma carteles sobre flora y aves autóctonas

La Comuna de Cuesta Blanca informó el avance de una serie de acciones destinadas a mejorar los servicios turísticos y, al mismo tiempo, fortalecer la identidad ambiental de la localidad de cara a la temporada de verano.

Por un lado, se ejecutan obras de refacción y construcción en el Camping Comunal, donde se instalan nuevos asadores, mesas y bancos en diferentes sectores del predio. También se trabaja en la colocación de luminarias, la mejora de las instalaciones eléctricas y la incorporación de cámaras de seguridad, con el objetivo de ofrecer un espacio más cómodo y seguro para vecinos y visitantes durante los meses de mayor afluencia.

Paralelamente, la presidenta comunal Ana Gaitán anunció la instalación de nueva cartelería que apunta a visibilizar y poner en valor la riqueza natural del entorno. Una de las series de carteles resalta las flores autóctonas que pueden observarse en distintos puntos de la localidad, mientras que otra destaca las aves que habitan en la zona, acompañada por mensajes orientados a la conservación de estos ambientes protegidos.

En el mismo sentido, la jefa comunal compartió registros del canto de las aves, con la intención de difundir la belleza sonora del ecosistema local e incentivar una mayor conciencia ambiental entre residentes y turistas.

Las iniciativas se enmarcan en la política comunal de preservar la reserva natural y promover un disfrute responsable de los espacios públicos que caracterizan a Cuesta Blanca.