La Defensoría del Pueblo llegará este viernes a barrio Santa Rita

La Defensoría del Pueblo continuará este viernes con su cronograma de visitas barriales. Desde las 9:30, el Defensor del Pueblo Víctor Curvino y un grupo de profesionales de la institución estarán presentes en el Centro Vecinal de barrio Santa Rita para escuchar inquietudes y brindar orientación directa a los vecinos.

La actividad forma parte del programa “La Defensoría con vos”, que busca acercar información, asesoramiento y soluciones a las problemáticas cotidianas de cada sector de la ciudad. Según explicaron desde la institución, estas jornadas permiten detectar necesidades, orientar trámites y explicar las herramientas que se ofrecen a diario.

Curvino remarcó que este tipo de encuentros se realiza desde el inicio de su gestión y que se profundizarán aún más a partir de enero, cuando comience su nuevo período, con la premisa de mantener una presencia cercana en cada barrio.