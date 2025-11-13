Milei celebró el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos

El presidente Javier Milei viajó a la ciudad de Corrientes para participar de un evento organizado por la Fundación Club de la Libertad y tomó la palabra poco después de sellarse un nuevo acuerdo económico con los Estados Unidos.

“Hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral con Estados Unidos”, dijo el Presidente al inicio de su discurso. Y agregó: “Estamos fuertemente comprometidos con hacer a la Argentina grande nuevamente”.

Tras ese comentario, el Presidente desarrollò un discurso en el que destacó los logros de su gobierno y los beneficios de la desregulación y liberación de los mercados.

“Cuando a ustedes les ponen una regulación, les están arruinando la vida”, expresó Milei. Y ejemplificó con lo que consideró el fracaso de la Ley de Alquileres. “Si no hay respeto del derecho a la vida, tampoco podemos avanzar”, advirtió.

“Estamos enfatizando en el rol del derecho a la propiedad y la libertad”, subrayó. “Argentina se va a capitalizar fuertemente”, aseguró el Presidente. “Cuando llegamos al poder, estábamos camino a ser Venezuela”, describió.“Queremos devolverle el federalismo a las provincias”, anunció en el acto en Corrientes.

“Argentina en el último año tuvo anuncios de inversiones por US$100.000 millones”, destacó Milei. “Parece que los viajes para algo sirven”, apuntó.

“Está todo dado para que dejemos la barbarie populista y volvamos a ser una potencia mundial”, expresó el Presidente. “Hemos enviado no solo el Presupuesto, sino también otro paquete tributario para bajarle los impuestos a los argentinos”, afirmó.

Además, defendió la reforma laboral: “Nadie puede decir que se pierden derechos. Todos los que están en el mercado formal pueden quedarse en el contrato actual de trabajo”, aclaró. Y destacó la reforma del Código Penal: “El que las hace las paga. Habrá condenas más duras para los delitos”.

Milei participa del 12° Congreso de Economía Regional de la Fundación. Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el asesor presidencial, Eduardo “Lule” Menem.