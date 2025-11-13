Reconocen a policías que salvaron vidas y actuaron en situaciones críticas

Durante la tarde de este miércoles, en el Teatro Real, se realizó la entrega de distinciones a dependencias y personal policial destacado en el marco del aniversario de la Policía de Córdoba. El acto reunió a autoridades provinciales y a miembros de la fuerza para homenajear intervenciones clave ocurridas a lo largo del último año.

El reconocimiento alcanzó a equipos y efectivos que participaron en rescates, esclarecimientos de delitos, reanimaciones exitosas, intervenciones de alto riesgo, asistencias a vecinos, formación profesional y trayectorias sobresalientes. Cada distinción buscó poner en valor las tareas que, en distintos momentos, definieron situaciones críticas y permitieron resolver hechos trascendentes.

En el inicio del encuentro, el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, dio la bienvenida y destacó el compromiso cotidiano de los hombres y mujeres que integran la institución. Subrayó el valor del trabajo silencioso, muchas veces fuera de la mirada pública, pero fundamental para la seguridad de la provincia.

Uno de los momentos más emotivos se dio durante el homenaje a los policías fallecidos y heridos en cumplimiento del deber. El recuerdo estuvo acompañado por un coro que interpretó la canción “Volverás”, generando un clima de respeto y recogimiento entre los presentes.

La jornada cerró con una presentación de la Banda de Música de la fuerza, que compartió escenario con los artistas Damián Córdoba y Germain, aportando un final festivo a la ceremonia.

Del acto participaron el ministro de Seguridad, el viceintendente capitalino, el secretario de Seguridad, los subjefes de Policía y los integrantes del Estado Mayor, entre otras autoridades.