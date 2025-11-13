Resolución ENARGAS I/910 - Obra de Gas Natural

1-Nombre de la Obra: Provisión de G.N. a calle Malvinas Argentinas y Otras – Bº Argentino – Capilla del Monte, Provincia de Córdoba.

Este emprendimiento involucra la ejecución de la Red de Distribución Domiciliaria.

2- Delimitación Catastral: Conforme a los planos del Proyecto Constructivo DC N° 01050/049 (Red de Distribución y Servicios Domiciliarios) elaborados por la Municipalidad. La Red de Gas Natural involucra en su totalidad las manzanas 83, 88, 89, 95, 97, 98, y las parcelas 2, 3, 4, 18, 8 y 19 de la manzana 82, las parcelas 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la manzana 84, la parcela 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 34 del manzana 78, las parcelas 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 9 de la manzana 90, las parcelas 34, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 29 y 30 de la manzana 95, las parcelas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 01 de la manzana 110, las parcelas 01 y 22 de la manzana 99, las parcelas 01 de la manzana 100 y la parcela 05 de la manzana 93.

3-Cronograma de Ejecución y Definición de Etapas: el plazo de ejecución de la obra es de 180 días, a partir de la autorización del ENARGAS. La obra se realizará en una etapa. Una vez habilitadas las obras, serán operadas y explotadas comercialmente por la Distribuidora de Gas del Centro S.A. según el convenio suscripto entre la Municipalidad de Capilla del Montey la Distribuidora de Gas del Centro S.A.

4-Ejecutor: Las obras serán realizadas porla Empresa REDCON INGENIERIA SAS, inscripta en el Registro de Empresas Contratistas supervisada por la Distribuidora de Gas del Centro S.A.

5-Monto de la Obra:

- Red de Distribución - (Materiales y Mano de Obra), Total $ 325.000.000,00 - Los importes incluyen IVA, mas $84.567,10 por cada Servicios Domiciliarios (Mat. y Mano de Obra -c/IVA incluido), para los frentistas que cuenten con el gabinete instalado al momento de la ejecución de la obra.

6-Erogaciones Totales a Cargo de:

a) La Distribuidora (sin recupero): Asesoramiento y asistencia técnica y comercial, Anteproyecto de la obra prevista, Inspecciones técnicas, Interconexiones y empalmes a instalaciones existentes, Provisión de medidores para todas las categorías de clientes, habilitación y puesta en servicio, de acuerdo a la normativa vigente, elementos para acondicionamiento y odorización del gas, operación y mantenimiento de la obra.

b) Los Interesados: Es de aplicación las Ordenanzas Nº 3324/25, Los mismos abonarán el costo de la obra según especificado en dicha ordenanza, en función de los metros lineales servidos por la red de gas natural– Costo de la obra = $71.654,27 x metros de frente x Factor “N” en función del uso.

Ejemplo1: Vecino con lote edificado uso residencial de 20m de frente abonara = 71.654,27x20x1= $1.433.085,40.

Ejemplo2: Vecino con lote edificado uso residencial en esquina (17m y 13m), abonara = 71.654,27x17x1= $1.218.122,59.

Ejemplo3: Vecino con complejo de 4 cabañas y lote de 35m de frente abonara = 71.654,27x35x2= $5.015.798,90.

El costo de cada servicio domiciliario (chicote) se establece en $84.567,10 precio final IVA incluido.

7- Modalidad de Pago: De los usuarios a la Municipalidad: Los frentistas beneficiados por la obra abonarán al Municipio de Capilla del Monte, a través del sistema de contribución por mejoras establecido por las ordenanzas vigentes para la construcción de las Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural y serán depositados en la cuenta Fondo de Gas, creado oportunamente. La obra contempla la reposición de la vereda hasta nivel de contrapiso, la reposición de mosaicos, lajas, losetas u otro tipo de revestimiento, correrá por cuenta del vecino frentista. No se incluye la instalación de la red interna de gas domiciliaria.

8- Financiamiento: Se informa que se está gestionando el financiamientoprevisto por el Fondo Provincial del Gas, no existiendo a la fecha asistencia financiera de entidades/organismos, salvo el propio de la Municipalidad de Capilla del Monte. Los contribuyentes podrán optar por las siguientes formas de pago: según Articulo Nº 13 de la ordenanza 3324/25, a) Contado con el 10% de descuento, b) En 3 (tres), 6 (seis), 12 (doce) cuotas mensuales, iguales y consecutivas sin interés con actualización fijado por decreto del ejecutivo municipal de acuerdo al índice establecido en el crédito tomado ante el Banco de la Provincia de Córdoba.

9- Documentación y Registro de Oposición: se encontrará habilitada la oficina destinada a consultas, información y Registro de Oposición y Observaciones, en La Municipalidad deCapilla del Monte,Sarmiento Nº318, Capilla del Monte, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 12.00hs, a partir de la fecha de esta publicación y por un plazo de treinta (30) días corridos según lo establece la normativa vigente. Dicha oficina cuenta con el proyecto correspondiente a las obras propuestas, los convenios que dan origen a este emprendimiento y las ordenanzas que dan el marco legal a la obra. El registro de Oposición y Observaciones se pone a consideración de quienes acrediten fehacientemente ser propietarios frentistas, futuros beneficiados por la obra.