Una vecina encontró una comadreja con cuatro crías en su placard

Una vecina del barrio Alejandro Centeno recibió esta mañana una sorpresa insólita cuando abrió el placard de su casa y descubrió a una comadreja junto a cuatro crías refugiadas entre la ropa. Al notar la presencia de los animales, pidió asistencia a través de los canales de emergencia.

Efectivos de Patrulla Ambiental acudieron al domicilio y constataron que la pequeña familia estaba a resguardo, aunque en un espacio reducido y ajeno a su ambiente. Tras una evaluación inicial, los uniformados realizaron el retiro cuidadoso de la madre y las crías para evitar que sufrieran estrés o lesiones.

Los animales fueron trasladados a un sector acondicionado para su liberación posterior en un hábitat natural, adecuado para su supervivencia y desarrollo. La intervención permitió resolver la situación sin daños ni para la familia del domicilio ni para la especie silvestre.