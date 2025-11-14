Así quedó la nueva Plaza Belgrano tras su renovación integral

La Plaza Belgrano, ubicada en el barrio General Belgrano, muestra desde esta semana una imagen completamente renovada luego de la intervención realizada por la Municipalidad de Carlos Paz. Las obras formaron parte del Presupuesto Participativo y surgieron de la votación de los vecinos, que priorizaron la construcción de veredas adaptadas a los recorridos habituales de familias y residentes.

Las tareas incluyeron la apertura de nuevas circulaciones internas, el despeje de luminarias, la extracción de árboles secos —reemplazados por especies autóctonas— y la reparación del mobiliario urbano existente. La intervención apuntó a ordenar el tránsito peatonal y recuperar la funcionalidad del sector, uno de los pulmones verdes más transitados del centro.

Además de las veredas, se instalaron juegos infantiles nuevos, se relocalizaron y acondicionaron cestos de residuos y se restauró el muro de piedra perimetral. La combinación de iluminación led optimizada, vegetación nativa y equipamiento urbano reparado ofrece hoy un entorno más seguro, accesible y disfrutable para quienes utilizan la plaza como punto de encuentro, paso diario o espacio de recreación.

La presentación de la obra contó con la participación del Intendente Esteban Avilés y vecinos del barrio, que recorrieron los sectores intervenidos y destacaron el impacto cotidiano de la puesta en valor.