Aumenta el precio del boleto urbano en Córdoba y pasa a costar $1.720

El precio del boleto del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba aumentará desde las 0 de este sábado: pasará a costar $1.720, un 8,8% por encima del valor actual.

El municipio informó que la actualización de la tarifa responde a una serie de incrementos operativos (combustibles, insumos y salariales) de alrededor del 30%.

Asimismo, el Ejecutivo local precisó que la tarifa convenida se mantiene por debajo del valor técnico, que asciende a $1.955, por lo que destinará recursos para costear parte del pasaje.

Eduardo Ramírez, subsecretario de Transporte Municipal, explicó que el ajuste responde a un incremento del 30% en los costos operativos del sistema, pero se aplicó una suba menor para proteger a los usuarios.

“Los costos operativos nos arrojan un 30% de aumento en el sistema de transporte de Córdoba y solamente aumentamos un 8,8%, teniendo en cuenta como muy importante que el 40% de los usuarios pertenecen a beneficios sociales”, señaló Ramírez.

El funcionario subrayó que esta proporción de beneficiarios que incluye atributos provinciales, municipales y nacionales es una de las más altas del país y permite mantener el impacto del aumento controlado.

"Desde la eliminación del Fondo Compensador del Interior por parte del Gobierno Nacional, la Municipalidad de Córdoba sostiene, con mucho esfuerzo, el sistema de transporte urbano, priorizando el acompañamiento a los sectores afectados por la situación económica y social", señaló en un comunicado.

Asimismo, 134 mil usuarios con atributos de la Tarifa Social Federal en su tarjeta SUBE abonarán $774 por boleto (un descuento del 55%). Este beneficio alcanza a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, personal de trabajo doméstico, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, pensiones no contributivas y programas de empleo y acompañamiento social, entre otros sectores que más lo necesitan.