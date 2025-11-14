Cosquín ilumina Las Tunas y avanza con obras clave para el paraje

La Municipalidad de Cosquín encendió 1.700 metros de luminarias en Paraje Las Tunas, dando inicio al primer tramo de una obra que seguirá avanzando en los próximos meses. El nuevo sistema de iluminación busca reforzar la seguridad del sector y mejorar la vida cotidiana de las familias que transitan diariamente por los caminos del paraje.

Este proyecto se suma a un avance histórico logrado hace pocos meses: la llegada del agua potable, un servicio que la zona esperaba desde hace años y que significó un cambio profundo en las condiciones de vida de los vecinos.

Desde el municipio señalaron que estas intervenciones forman parte de un trabajo sostenido junto al Centro Vecinal y a las familias de Las Tunas, combinando planificación, presencia territorial y obras que aportan soluciones concretas.