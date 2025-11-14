Cronograma de pagos: quienes cobran este viernes

viernes, 14 de noviembre de 2025 · 11:47

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para noviembre, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

Asignación por Prenatal y Maternidad, quiénes cobran hoy

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

