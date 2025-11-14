Cuesta Blanca instaló nuevas cámaras en un punto estratégico

La Comuna de Cuesta Blanca informó la incorporación de un nuevo sistema de cámaras de seguridad en la calle Rubén Darío, un punto considerado estratégico por su circulación y conectividad con distintos sectores de la localidad. El dispositivo permite un doble monitoreo en esa arteria, lo que se traduce en una herramienta preventiva y disuasiva para fortalecer las tareas de seguridad.

Desde la Comuna señalaron que la instalación forma parte de un plan de mejoras continuas en materia de vigilancia y control urbano, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a residentes y visitantes.