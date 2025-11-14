El IESS abrió las inscripciones 2026 para sus profesorados

Villa Carlos Paz. El Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) del IESS, ubicado en Villa Carlos Paz, anunció la apertura de las inscripciones 2026 para sus diversas carreras de profesorado. La institución, reconocida por su trayectoria en la formación de docentes de nivel inicial, primario y secundario, invita a futuros estudiantes a inscribirse y comenzar su camino profesional con títulos oficiales de validez nacional.

La propuesta educativa del IESS destaca por su sólida formación pedagógica, su plantel docente especializado y la alta inserción laboral de sus egresados, un aspecto especialmente valorado en el contexto actual de creciente demanda de profesionales de la educación.

De acuerdo con la información oficial difundida, la institución estableció para el ciclo 2026 una matrícula de ingreso de 30.000 pesos, aplicable únicamente a estudiantes que ingresan al primer año. Además, la cuota mensual será equivalente al 15% del Salario Mínimo Vital y Móvil, actualizable según la normativa vigente. Los estudiantes de segundo a cuarto año no abonan matrícula inicial.

El IESS recordó también que los ingresantes podrán postularse a las becas Progresar, sujetas al cronograma de fechas que determine el Gobierno Nacional. Este beneficio representa un apoyo fundamental para quienes buscan iniciar o continuar su formación docente.

Las inscripciones se realizan a través del sitio web institucional, iess-vcp.edu.ar/ifdocente, o de manera presencial en la sede ubicada en Solis 283, planta alta, en Villa Carlos Paz. Asimismo, la institución brinda información y asistencia a través de su número telefónico 3541 374495 y de sus redes sociales oficiales.

Inclusión en “Transformar Córdoba”

Según explicó la directora del IESS, Verónica Vergara, que este año el instituto se suma al programa del Ministerio “Transformar Córdoba” como escuela precursora, reafirmando su compromiso con la mejora continua y la innovación pedagógica.

Hace más de 40 años que el ISFD del IESS forma docentes de la región, consolidándose como referente en la educación superior de Villa Carlos Paz y su zona de influencia.