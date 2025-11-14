La Defensoría del Pueblo recorrió Santa Rita y dialogó con vecinos

Durante la mañana de este viernes, la Defensoría del Pueblo concretó una visita al barrio Santa Rita, donde el defensor adjunto Jorge Álvarez, junto a parte del equipo profesional del organismo, mantuvo un encuentro directo con vecinos en el Centro Vecinal local.

La actividad incluyó una instancia de diálogo para conocer inquietudes, brindar respuestas inmediatas y explicar las herramientas que la institución ofrece diariamente en materia de orientación, gestión y acompañamiento ciudadano.

Álvarez destacó el valor de estas acciones al señalar que permiten una llegada más cercana a la comunidad y un conocimiento más preciso de las problemáticas de cada sector de la ciudad. “Estas instancias son muy importantes para nosotros; nos permiten tener otra llegada con los vecinos y también conocer las problemáticas de cada uno de los barrios. Estamos convencidos de continuar profundizando este tipo de espacios, con el objetivo de estar siempre cerca de los vecinos”, expresó.