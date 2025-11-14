La Fundación Universitaria Carlos Paz cierra el año con un proyecto teatral inédito

La Fundación Universitaria Carlos Paz, con sede en la Siglo 21, culmina su ciclo anual con una propuesta cultural que ya se perfila como uno de los proyectos artísticos más singulares de la región. Se trata del taller de teatro desarrollado junto a Partenón y dirigido por Julián Prieto y Cruz Marguett.

El espacio que reunió a más de treinta jóvenes de últimos años de la secundaria y primeros de la universidad, en un proceso creativo desembocará en el estreno de la obra Lingua Matter el próximo 13 de diciembre a las 21 horas en sala dos del Teatro del Sol con la participación del Coro Polifónico del Lago.

Antes, el equipo realizará un preestreno a puertas cerradas para invitados especiales, pensado como instancia de acompañamiento para que los jóvenes atraviesen el primer contacto con el escenario.

Eduardo «Pichy» Paccot, de la Fundación, destacó el alcance que tuvo esta primera edición, “Para nosotros fue mayúsculo. Logramos sumar a 35 chicos voluntariamente, algo que nunca había ocurrido en Carlos Paz. Lo más sorprendente es que quienes se bajaron del proyecto no lo hicieron por desinterés, sino por cuestiones personales. La aceptación fue enorme”.

El taller, que se dictó durante todo el año, no solo abordó la actuación sino también aspectos técnicos del teatro, escenografía, iluminación, guion, vestuario y maquillaje. Cada área tuvo su propio equipo de estudiantes coordinado por los directores.

“Muchos chicos necesitaban un espacio para expresarse. Lo que vimos detrás de escena fue emocionante, se formó un grupo unido, creativo y comprometido, que encontró en el teatro un lugar donde ser y crear”, agregó Eduardo.

Lingua Mater, una creación colectiva desde cero

El director Julián Prieto explicó la esencia de la obra, “Lingua Mater es una aventura atravesada por el lenguaje. Todo nació desde una pregunta colectiva: ¿Qué queremos contar? No había nada, ni guion ni historia. Todo fue creado desde cero por los chicos. Se organizaron comisiones de dramaturgia y construyeron un universo propio”.

"La obra se desarrolla en un futuro postapocalíptico, donde cuatro protagonistas emprenden un viaje en busca de una palabra perdida. Es una travesía que combina acción, fantasía y reflexión, pero también transformación personal.

“El teatro transforma, y ellos lo vivieron, la obra los movió", señaló Julián.

Un proyecto cultural que llegó para quedarse

El éxito del taller no solo marca el cierre del año; también abrió la puerta a nuevos desafíos.

“Ya estamos trabajando en la propuesta del próximo ciclo. Queremos empezar antes la convocatoria y ampliar la participación a más colegios”, adelantó Eduardo. “La idea es continuar durante la temporada de verano. Podría presentarse en la Biblioteca H Porto o en otros espacios culturales. La entrada será de costo simbólico y a contribución, y queremos que los chicos tengan sus propias entradas para invitar a su comunidad”, explicó.

Julián subrayó la importancia de que una institución educativa impulse un proyecto así:

“Que la Fundación Universitaria Carlos Paz abra las puertas al arte es grandioso. Para muchos de nosotros, era un sueño pendiente: un proyecto de vanguardia, creativo, inclusivo y necesario. Carlos Paz necesitaba un espacio así”.