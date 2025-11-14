Lanzaron la temporada y el Valle Running que se realizará el 7D

La Municipalidad de Valle Hermoso presentó oficialmente, en conferencia de prensa, la Apertura de Temporada y la segunda edición del Valle Running, dos propuestas que marcarán el inicio de las actividades estivales el próximo 7 de diciembre.

El Valle Running 2025 ya duplicó la cantidad de inscriptos respecto al año anterior y se perfila como una competencia destacada para atletas y aficionados. La prueba contará con un recorrido 13K competitivo, con inscripción de $15.000 e inclusión de remera, además de circuitos 5K y 2K participativos, de acceso gratuito. La largada será a las 18 horas desde la Plaza Manuel Belgrano.

Luego de la premiación, comenzará a las 20 horas la Apertura de Temporada, que incluirá espectáculos en vivo, feria de emprendedores, foodtrucks y la presentación musical de Calle Vapor. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.