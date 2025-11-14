Los Premios Chelco vuelven con una edición renovada en Tanti

Los Premios Chelco volverán a celebrarse este año después de un largo período sin actividad. Las autoridades locales comenzaron las reuniones de organización para definir la estructura de una edición que promete renovar su propuesta y recuperar un espacio tradicional para el deporte de Tanti.

El objetivo central es destacar a quienes representan a la localidad con esfuerzo, compromiso y pasión en cada entrenamiento y competencia. Desde el municipio señalaron que esta nueva etapa busca poner en valor la trayectoria de los deportistas y fortalecer el sentido comunitario en torno al reconocimiento público.

En los próximos días se anunciarán las categorías, fechas previstas y las novedades que formarán parte de esta edición especial, pensada para recuperar la identidad del premio y acercarlo nuevamente a toda la comunidad.