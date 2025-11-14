Plantan molles en La Quinta en una jornada de forestación municipal

La Dirección de Ambiente de Villa Carlos Paz llevó adelante una nueva jornada de forestación en barrio La Quinta Cuarta Sección, donde se plantaron ejemplares de molle provenientes del vivero municipal. La acción se concentró en el cantero central de calle Alejandro Magno, continuando con el plan de incorporar especies nativas en distintos sectores de la ciudad.

Desde el área destacaron que estas intervenciones no solo embellecen el espacio público, sino que también favorecen la biodiversidad urbana, aportan sombra, mejoran la calidad del aire y contribuyen al bienestar general de los vecinos.

Las autoridades municipales invitaron a la comunidad a acompañar el crecimiento de los nuevos árboles con cuidados básicos y respeto por los espacios verdes, entendiendo que su desarrollo fortalece el ambiente y el paisaje urbano.