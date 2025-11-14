Rodadas de motos ilegales, crece el malestar de los vecinos

Las rodadas de motos ilegales en horas de noche se han vuelto un verdadero dolor de cabeza para los vecinos de los barrios Santa Rita, Costa Azul y otros sectores de la ciudad, lo que repercute directamente en su calidad de vida.

Un vecino tomó imágenes en la madrugada de este viernes a un grupo de motociclistas haciendo disturbios y maniobras peligrosas. Según lo que expresaron, ingresaron por Costa Azul, a calle Comechingones, recorrieron la Costanera y volvieron a retomar por Gob. Roca.

Rodadas de motos ilegales vuelven a alterar la madrugada en Santa Rita y Costa Azul. Maniobras peligrosas, ruidos y amenazas generan cansancio y miedo en los vecinos. “Así no se puede vivir”, advierten. Video: uD83DuDCF9 pic.twitter.com/0U7iBC1t3c — EL DIARIO (@diariocarlospaz) November 14, 2025

En diálogo con EL DIARIO, una de las personas más afectadas por lo que viven todas las noches expresó.

"Si nadie hace nada al respecto y la justicia no acciona y toma medidas, que tampoco lo hagan cuando seamos los vecinos quienes tomemos medidas contra estos inadaptados que no respetan normas. No podemos vivir más así, si alguien tiene una urgencia y tiene que salir en horas de la madrugada, está corriendo riesgo de sufrir un accidente o chocarlos y después ya sabemos lo que pasa, arruinan la vida de un vecino de bien".

Esta situación se ha vuelto una constante y los vecinos se sienten realmente cansados, asegurando que afecta directamente su calidad de vida y que sus derechos no están siendo respetados. En más de una ocasión, los inspectores de Seguridad Urbana han sido agredidos en los intentos de controlar la situación, superados ampliamente por la cantidad de motociclistas que reaccionan de forma violenta.