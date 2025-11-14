Santilli designa a Gustavo Coria como su segundo en el Ministerio del Interior

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, optó por Gustavo Coria para que lo secunde en la cartera que coordina el vínculo con las provincias, quien deberá dejar su banca en la Legislatura Bonaerense.

Coria es miembro del círculo estrecho del exlegislador del PRO, quien forjó su carrera de la mano del exdiputado nacional en diversos roles de gestión. Se desempeñó como ministro de Justicia y Seguridad en septiembre de 2023 en reemplazo de Eugenio Burzaco, y ofició de jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad porteño durante las gestiones de Marcelo D’Alessandro y del propio Santilli.

Con su salida, Coria dejará bacante una de las trece bancas que le corresponden al PRO en la Legislatura Bonaerense, y será reemplazado por Fernanda Coitinho, titular de ANSES y directora académica de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político.

Coitinho es una referente del espacio que lidera el armador de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, quien incrementará su poder en Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Aún en pleno diseño del organigrama, tarea que compromete al segundo de Santilli, el nombramiento formal se verá reflejando en el Boletín Oficial la próxima semana, cuando los cambios conversados con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tomen forma.

El hasta entonces diputado provincial es egresado del Liceo Militar General Paz y Licenciado en Ciencia Política ede la Universidad Católica de Córdoba. Asimismo, cuenta con Estudios Intensivos de Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional y un paso por el Instituto de Teoría del Estado y Política Económica como miembro investigador.