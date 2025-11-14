Tormentas severas: alertan por ráfagas fuertes y granizo en Córdoba

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil emitió un alerta por tormentas para la provincia de Córdoba a partir de la tarde del sábado. El organismo anticipó un cambio marcado en las condiciones del tiempo, con lluvias intensas en lapsos breves, fuertes ráfagas y actividad eléctrica.

Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría, detalló que podrían producirse tormentas fuertes e incluso ocasionalmente severas en sectores del centro, este y oeste de la provincia. Indicó además que no se descarta la caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Durante el domingo, el sistema frontal dejará vientos regulares a fuertes del sector sur, acompañados de un descenso de temperatura y persistencia de condiciones inestables en distintos puntos del territorio.

Desde el organismo provincial recomendaron evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de la tormenta, mantenerse alejado de postes o estructuras en caso de presencia de rayos, y evitar desplazamientos en vehículos mientras se registren los fenómenos más intensos.