Alertan por ráfagas de hasta 90 km/h y posible caída de granizo

Durante este sábado, la Policía de Córdoba difundió un aviso por tormentas que anticipa un período de inestabilidad desde la tarde y durante la noche, extendiéndose hacia la madrugada del domingo.

El reporte señala que podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que alcanzarían los 90 kilómetros por hora. Las autoridades recomendaron circular con precaución y mantenerse atentos a la información actualizada del Servicio Meteorológico Nacional.

En Villa Carlos Paz, la mañana comenzó con alerta amarillo por tormenta y condiciones inestables desde temprano. A las 10 horas, la ciudad registraba 26.8°C, una sensación térmica de 27.6°C, humedad del 56% y cielo algo nublado, con viento del norte a 12 km/h y una presión de 961.4 hPa. El pronóstico oficial anticipa un día que irá desmejorando: la mañana se mantiene parcialmente nublada, la tarde presentará tormentas aisladas y la noche podría registrar tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación que aumentará del 10% al 70%.

Para los próximos siete días, se espera un marcado ascenso térmico entre el martes y miércoles, con máximas que llegarán a los 34°C y 35°C, seguido por un nuevo período de inestabilidad hacia el final de la semana.