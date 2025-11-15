Comienza la renovación del camping comunal de Cuesta Blanca

La Comuna de Cuesta Blanca inició una serie de obras en el Camping Comunal con el objetivo de poner a punto el predio antes del inicio de la temporada estival. Los trabajos incluyen la construcción y refacción de asadores, la instalación de nuevas mesas y bancos, y la colocación de luminarias que mejorarán la visibilidad y el uso del espacio en horario nocturno.

Además, se están realizando intervenciones en el sistema eléctrico y se instalarán cámaras de seguridad para reforzar la protección de turistas y vecinos que eligen este tradicional punto de encuentro durante los meses de mayor afluencia.