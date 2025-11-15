Las escuelas infantiles jugaron la 12ª fecha de la Liga Municipal

El programa Familia Activa volvió a reunir a niños, niñas, docentes y familias durante el fin de semana, con la realización de la 12ª Fecha de la Liga Municipal de Escuelas de Fútbol. La actividad se desarrolló en dos sedes: el Polideportivo Distrito Oeste y el Espacio Deportivo del Estadio Arena.

El encuentro convocó a las escuelas locales en una propuesta orientada al deporte formativo, donde se prioriza el respeto, la participación y el aprendizaje colectivo por sobre los resultados. Los partidos se desarrollaron en un clima recreativo, con rotación de equipos, acompañamiento docente y una importante presencia de familias.

La propuesta buscó reforzar los valores del juego compartido, fortalecer los vínculos entre las distintas escuelas y promover un espacio de integración para toda la comunidad deportiva. La jornada cerró sin premiaciones, manteniendo el espíritu del programa que valoriza el proceso más que la competencial.