Carlos Paz

Las escuelas infantiles jugaron la 12ª fecha de la Liga Municipal

Más de diez equipos infantiles participaron del encuentro organizado por Familia Activa, con escenarios en el Distrito Oeste y el Estadio Arena, en una jornada que reforzó la camaradería y el juego recreativo.
sábado, 15 de noviembre de 2025 · 19:21

El programa Familia Activa volvió a reunir a niños, niñas, docentes y familias durante el fin de semana, con la realización de la 12ª Fecha de la Liga Municipal de Escuelas de Fútbol. La actividad se desarrolló en dos sedes: el Polideportivo Distrito Oeste y el Espacio Deportivo del Estadio Arena.

El encuentro convocó a las escuelas locales en una propuesta orientada al deporte formativo, donde se prioriza el respeto, la participación y el aprendizaje colectivo por sobre los resultados. Los partidos se desarrollaron en un clima recreativo, con rotación de equipos, acompañamiento docente y una importante presencia de familias.

La propuesta buscó reforzar los valores del juego compartido, fortalecer los vínculos entre las distintas escuelas y promover un espacio de integración para toda la comunidad deportiva. La jornada cerró sin premiaciones, manteniendo el espíritu del programa que valoriza el proceso más que la competencial.

